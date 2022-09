Roma, Abraham fa mea culpa: "Scusate per il risultato, mi riscatterò" (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma - Tammy Abraham fa mea culpa dopo la partita contro l'Atalanta. Il centravanti inglese ha chiesto scusa scusa dopo la sconfitta della Roma di misura 1 - 0 all'Olimpico contro i bergamaschi. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 settembre 2022)- Tammyfa meadopo la partita contro l'Atalanta. Il centravanti inglese ha chiesto scusa scusa dopo la sconfitta delladi misura 1 - 0 all'Olimpico contro i bergamaschi. ...

RepAsRoma : Abraham si è smarrito, alla Roma mancano i suoi gol - SportRepubblica : Abraham si è smarrito, alla Roma mancano i suoi gol - romaforever_it : Roma, solo otto gol: il problema è serio - 8110JR : RT @DDeluise88: @SaverioTolomeo @supporter_roma @8110JR Fosse per me giocherei a 3 con Matic basso, Camara mezzala difensiva e Pellegrini m… - ArmandaGelsomin : RT @CB_Ignoranza: Prima lo elogia e poi lo paragona ad un ragazzino che fa la seconda media. I AM TAMMY ABRAHAM #Abraham #Dybala #Roma ht… -