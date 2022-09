Rodolfo Zanni | il ricordo del Mozart argentino con nobili e vip

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 19 settembre 2022) Una serata di musica e cultura in onore del. Vip esi sono recati venerdì 16 settembre 2022 alla Casa Argentina di via Veneto, set della Dolce Vita, a rendere omaggio a. Il celebre compositore e pianista scomparve in circostanze misteriose a soli ventisei anni. L’evento si è svolto esattamente lo stesso giorno e alla stessa ora dell’ultimo concerto che il musicista tenne al Teatro Colon di Buenos Aires, cento anni fa. Un gran concerto sinfonico diretto a soli vent‘anni in onore del Presidente della Repubblica Argentina Marcelo-Torcuato de Alvear con l’affascinante consorte Regina Pacini. La contessa Marisela Federici: il mistero della sua morte Dopo questo trionfo qualcosa successe e...