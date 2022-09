Roberto De Zerbi al Brighton | ufficiale l’ingaggio del mister italiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sciolte le riserve ufficiali delche ha sceltoDecome nuovo allenatore del club inglese. Il, quindi, avrà il grande privilegio di allenare in Premier League, il campionato più competitivo a livello mondiale. Dopo le ottime prestazioni sfoderate con il Sassuolo in Serie A, il bresciano aveva colto la grande occasione di disputare le coppe europee, competendo per i trofei nazionali, firmando un contratto con lo Shakhtar Donetsk: lo scoppio della guerra in Ucraina, però, non ha permesso all’allenatore di svolgere il proprio lavoro. I Seagulls, orfani di Graham Potter approdato al Chelsea dopo l’esonero di Thomas Tuchel, si sono fiondati sull’ex Palermo e Benevento per continuare il percorso di crescita.De...

MCriscitiello : Contatto in mattinata tra il Brighton e Roberto De Zerbi. Trattativa appena iniziata @tvdellosport… - MCriscitiello : DE ZERBI-BRIGHTON, AVANTI CON OTTIMISMO Procede con ottimismo la trattativa tra Roberto De Zerbi e il Brighton, che… - Romaano__ : RT @marcoconterio: ?? Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del #Brighton - hisendegausser : Roberto de Zerbi che arriva alla sede del Brighton con lo zaino Invicta ???? - SolomonAnsahKo4 : RT @Ekremkonur: ?? OFFICIAL • Roberto De Zerbi ?? #BHAFC -

Avvicendamento in panchina per i "Seagulls che vedono l'ex tecnico Potter ormai aver presoil posto di Tuchel al Chelsea eDesedersi sulla panchina del Brighton. Avventura in Premier quindi per il tecnico bresciano che allenerà un club attualmente al quarto posto della Premier League con cui ha firmato un ...Sfumati Thiago Motta (ora al Bologna) eDe(che ha appena firmato con il ...ll Brighton ha deciso di affidare la panchina della prima squadra a Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano subentra a Graham Potter andato al Chelsea. Il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...