Roberto D’Agostino shock | “Francesco Totti giurò il falso sulla testa dei figli”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ospite nel salotto di Domenica In dalla sua amica Mara Venier,ha parlato diffusamente di quello che senza dubbio è il divorzio dell’anno, ovvero quello trae Ilary Blasi. Tra le altre cose, il giornalista di gossip ha rivelato che c’è un motivo ben preciso se Ilary Blasi la scorsa primavera smentì con decisione la relazione tra l’allora marito e Noemi Bocchi:, infatti, aveva giurato sui– e davanti ai– di non avere una storia con la donna che oggi è la sua compagna. Davanti a quel giuramento, Ilary gli credette. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maria De Filippi, ecco come ha smesso di fumare Maria De Filippi, ecco come ha ...