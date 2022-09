Rischio rinvio elezioni Politiche, fiato sospeso per ricorso Cappato (Di lunedì 19 settembre 2022) fiato sospeso nei palazzi della politica sulla possibilità di dover far slittare le elezioni Politiche di domenica prossima per la decisione a ore, massimo giorni, del Tribunale Civile di Milano sul ricorso con cui Marco Cappato chiede in via cautelare la riammissione d'urgenza della sua lista "Referendum e democrazia con Cappato" alle elezioni di domenica prossima 25 settembre, da cui era stata esclusa a causa delle firme digitali e non autografe manuali raccolte a suo sostegno.Oggi il giudice del Tribunale civile di Milano dove Cappato, tramite l'avvocato Giovanni Guzzetta aveva depositato il ricorso il 2 settembre, si è riservato facendo sapere che la decisione arriverà comunque prima di domenica. In tempo cioè per ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 settembre 2022)nei palazzi della politica sulla possibilità di dover far slittare ledi domenica prossima per la decisione a ore, massimo giorni, del Tribunale Civile di Milano sulcon cui Marcochiede in via cautelare la riammissione d'urgenza della sua lista "Referendum e democrazia con" alledi domenica prossima 25 settembre, da cui era stata esclusa a causa delle firme digitali e non autografe manuali raccolte a suo sostegno.Oggi il giudice del Tribunale civile di Milano dove, tramite l'avvocato Giovanni Guzzetta aveva depositato ilil 2 settembre, si è riservato facendo sapere che la decisione arriverà comunque prima di domenica. In tempo cioè per ...

