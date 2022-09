Rione Libertà | perde il controllo dell’auto e si ribalta | due feriti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Paura nel primo pomeriggio di oggi in via De Rienzo, al, per un incidente stradale. Una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha dapprima sbandato urtando alcune auto in sosta sul lato destro della carreggiata ed infine si èta. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco ed il personale del 118 per il soccorso alle persone coinvolte nel sinistro. I rilievi tecnici sono condotti dalla Polizia Municipale di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.