Rigassificatore di Piombino, il sindaco Ferrari: 'Valutiamo ricorsi' - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 19 settembre 2022) Il primo cittadino dopo la Conferenza dei Servizi: 'Grandi mancanze e contraddizioni nella documentazione di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Il primo cittadino dopo la Conferenza dei Servizi: 'Grandi mancanze e contraddizioni nella documentazione di ...

davidefaraone : Votano un odg che dice sì al rigassificatore a Piombino. Poi dicono che hanno sbagliato voto, sono per il no. Infin… - msgelmini : Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi… - demagistris : PD, 5S, Lega, Forza Italia, Renzi, ancora insieme nel Governo Draghi, fanno finta di litigare ma votano per più arm… - summo_t : RT @msgelmini: Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi ai 5Stell… - RaiNews : La Conferenza dei servizi è stata aggiornata al 7 di ottobre. Contemporaneamente tutti gli enti di competenza stata… -