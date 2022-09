Rifiuti nel porto di Ponza: la Guardia Costiera completa lo studio per il piano di raccolta (Di lunedì 19 settembre 2022) Ponza – Con la fine della stagione balneare si è conclusa con grande soddisfazione la prima fase di studio e rilevazione dati da parte della Guardia Costiera di Ponza in merito alle tipologie ed i quantitativi di Rifiuti prodotti dalle navi che abitualmente utilizzano il porto di Ponza. Primo ed imprescindibile tassello su cui si fonderà la stesura del prossimo “piano di raccolta e di gestione dei Rifiuti prodotti dalle navi”, l’iniziativa era iniziata nel mese di luglio con laconsegna di una “Scheda di rilevazione dati” a tutti i concessionari demaniali marittimi ed alle unità che effettuano trasporto passeggeri nelle acque di Ponza, ed ha visto la sincera, viva e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022)– Con la fine della stagione balneare si è conclusa con grande soddisfazione la prima fase die rilevazione dati da parte delladiin merito alle tipologie ed i quantitativi diprodotti dalle navi che abitualmente utilizzano ildi. Primo ed imprescindibile tassello su cui si fonderà la stesura del prossimo “die di gestione deiprodotti dalle navi”, l’iniziativa era iniziata nel mese di luglio con laconsegna di una “Scheda di rilevazione dati” a tutti i concessionari demaniali marittimi ed alle unità che effettuano traspasseggeri nelle acque di, ed ha visto la sincera, viva e ...

