Ricordate Renatone de La Prova del Cuoco? Ecco che fine ha fatto

(Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato uno degli chef più amati de Ladel, ve lo? I suoi piatti hanno conquistato tutti:chehae che cosa fa oggi. Non tutti gli chef ed i cuochi che sono passati per il celebre cooking show di Rai 1 hanno poi deciso di continuare

RicettaSprint

Elisa Isoardi è tornata in tv con un suo programma dopo oltre due anni e il tempo non sembra passato. Non soltanto perchè è in forma come e più di allora, ma perchè vederla cucinare con Renatone e del ...