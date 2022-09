Richetti, l’accusatrice era già stata in tribunale per stalking. Il Domani fa il nome e racconta i trascorsi dell’attrice Lodovica Moiré Rovati (Di lunedì 19 settembre 2022) Era già finita in tribunale per stalking e diffamazione la donna che ha rivelato a Fanpage di essere stata molestata dal senatore Matteo Richetti in un incontro negli uffici di fronte a Palazzo Madama il 16 novembre scorso, portando a supporto non una denuncia ma una serie di messaggi della cui paternità ancora non si ha certezza. A raccontarlo è Il Domani, che citando i legali del politico fa il nome di Ludovica Moiré Rovati, 42 anni, attrice e sceneggiatrice nonché presidente di un’associazione contro la violenza sulle donne (“Io non ci sto”). Sarebbe proprio lei, con voce camuffata e volto coperto, l’accusatrice che racconta in video le presunte violenze subite dal presidente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Era già finita inpere diffamazione la donna che ha rivelato a Fanpage di esseremoledal senatore Matteoin un incontro negli uffici di fronte a Palazzo Madama il 16 novembre scorso, portando a supporto non una denuncia ma una serie di messaggi della cui paternità ancora non si ha certezza. Arlo è Il, che citando i legali del politico fa ildi Ludovica, 42 anni, attrice e sceneggiatrice nonché presidente di un’associazione contro la violenza sulle donne (“Io non ci sto”). Sarebbe proprio lei, con voce camuffata e volto coperto,chein video le presunte violenze subite dal presidente di ...

CarloCalenda : Se l’accusatrice anonima di Richetti, come anche noi riteniamo è questa signora, siamo in presenza di una persona g… - ritalaura2000 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Controinchiesta di #Domani all'articolo di #Fanpage: L'accusatrice anonima di #Richetti sarebbe Lodovica R… - tizianorenzi : RT @mariamacina: Calenda Se l’accusatrice anonima di Richetti, come anche noi riteniamo, è questa signora, siamo in presenza di una perso… - StefanoDeloren1 : RT @CarloCalenda: Se l’accusatrice anonima di Richetti, come anche noi riteniamo è questa signora, siamo in presenza di una persona già con… - giasoricci : @DavideTosches @Lalla5529 @ardigiorgio @CarloCalenda alla luce dell'articolo di Fittipaldi, pubblicato da Domani,… -