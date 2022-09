Ricerca per persona dispersa a Montereale Valcellina. Le ricerche riprendono martedì mattina (Di lunedì 19 settembre 2022) Si cerca un uomo di 67 anni non rientrato dalla quotidiana escursione nel comune di Montereale Valcellina. Attivata la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l’elicottero della Protezione Civile. In un primo tempo è stato attivato anche l’elicottero della Guardia di Finanza proveniente da Bolzano e dotato di speciale apparecchiatura per l’individuazione di dispositivi elettronici, ma la missione è stata abortita per vento forte. Le perlustrazioni sono in corso lungo la sentieristica della zona dalle 16.30, a piedi e con perlustrazioni dall’alto. Segue aggiornamento verso le 20.30/21. Aggiornamento ore 21.30 Una ventina di persone, tra tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, Carabinieri, gente del posto, Unità Cinofile del Soccorso Alpino e il Cane molecolare del.Soccorso Alpino Veneto, sono impegnati ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 settembre 2022) Si cerca un uomo di 67 anni non rientrato dalla quotidiana escursione nel comune di. Attivata la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l’elicottero della Protezione Civile. In un primo tempo è stato attivato anche l’elicottero della Guardia di Finanza proveniente da Bolzano e dotato di speciale apparecchiatura per l’individuazione di dispositivi elettronici, ma la missione è stata abortita per vento forte. Le perlustrazioni sono in corso lungo la sentieristica della zona dalle 16.30, a piedi e con perlustrazioni dall’alto. Segue aggiornamento verso le 20.30/21. Aggiornamento ore 21.30 Una ventina di persone, tra tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, Carabinieri, gente del posto, Unità Cinofile del Soccorso Alpino e il Cane molecolare del.Soccorso Alpino Veneto, sono impegnati ...

