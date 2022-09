Regina fino alla fine: i funerali di Elisabetta II sono già storia (Di lunedì 19 settembre 2022) I due minuti di silenzio, le lacrime dei figli e gli applausi della Nazione: l’addio alla Regina Elisabetta è tutto ciò che ci si aspettava e molto di più. Nella giornata di oggi, infatti, il mondo intero – stimati 4 miliardi di telespettatori – si è preso una pausa per accompagnare questa icona nell’ultimo suo viaggio. Leader mondiali, reali provenienti da ogni parte e tantissimi inglesi erano lì, stretti intorno alla Famiglia Reale. I funerali di stato della Sovrana, che ha regnato per 70 anni, sono stati come tutti li aspettavano. Il cerimoniale, il protocollo, i dettagli curati in ogni sfumatura possibile: un evento che ha celebrato la monarchia inglese ancor prima della donna che l’ha rappresentata e sorretta per tutti questi anni. AnsaLondra si è svegliata in fermento già alle ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 settembre 2022) I due minuti di silenzio, le lacrime dei figli e gli applausi della Nazione: l’addioè tutto ciò che ci si aspettava e molto di più. Nella giornata di oggi, infatti, il mondo intero – stimati 4 miliardi di telespettatori – si è preso una pausa per accompagnare questa icona nell’ultimo suo viaggio. Leader mondiali, reali provenienti da ogni parte e tantissimi inglesi erano lì, stretti intornoFamiglia Reale. Idi stato della Sovrana, che ha regnato per 70 anni,stati come tutti li aspettavano. Il cerimoniale, il protocollo, i dettagli curati in ogni sfumatura possibile: un evento che ha celebrato la monarchia inglese ancor prima della donna che l’ha rappresentata e sorretta per tutti questi anni. AnsaLondra si è svegliata in fermento già alle ...

Stefanile29 : RT @flaminiasabate1: Invadono Paesi altrui, uccidono, stuprano, portano via tutto. Però giudicano immorale non essere invitati al funerale… - discovereu_it : ????Nella mitologia greca, Europa era una principessa fenicia, di cui Zeus si era invaghito: la rapì e la portò fino… - Angelo10424676 : RT @culture_roma: Regina Aquarum è la manifestazione che unisce il centro storico alla periferia,attraverso una serie di eventi culturali e… - artemisia211 : RT @catiuz_: Anna, l'unica figlia, che la regina ha voluto vicino fino alla fine. Fino ad ora quando il feretro arriverà al castello di Wi… - DANIELA25208347 : RT @flaminiasabate1: Invadono Paesi altrui, uccidono, stuprano, portano via tutto. Però giudicano immorale non essere invitati al funerale… -