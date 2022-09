Regina Elisabetta, “l’ultimo affronto al principe Harry: gli hanno rimosso le iniziali della nonna dall’uniforme” (Di lunedì 19 settembre 2022) Nessuna iniziale sulla spalla dell’uniforme militare che ha indossato la sera della viglia alla nonna, la Regina Elisabetta, il 17 settembre. Si vede molto bene dalle foto postate dal Daily Mail: Harry senza “ER”, le cifre della Regina. Un insider ha fatto sapere al tabloid che Harry ha pensato fino all’ultimo di indossare un abito scuro, per evitare quella che è stata un’umiliazione dato che al principe Andrea sono state mantenute le iniziali: “Era distrutto, la mancanza delle cifre reali solo a lui è stata frutto di un atto intenzionale”. Insieme a Harry, alla veglia, il principe William, al lato opposto del catafalco, e gli altri nipoti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Nessuna iniziale sulla spalla dell’uniforme militare che ha indossato la seraviglia alla, la, il 17 settembre. Si vede molto bene dalle foto postate dal Daily Mail:senza “ER”, le cifre. Un insider ha fatto sapere al tabloid cheha pensato fino aldi indossare un abito scuro, per evitare quella che è stata un’umiliazione dato che alAndrea sono state mantenute le: “Era distrutto, la mancanza delle cifre reali solo a lui è stata frutto di un atto intenzionale”. Insieme a, alla veglia, ilWilliam, al lato opposto del catafalco, e gli altri nipoti di ...

