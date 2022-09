Regina Elisabetta | iniziati i funerali| L' Abbazia di Westminster aperta agli invitati

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - allesword : RT @fanpage: La bara della regina Elisabetta è entrata nell’abbazia di Westminster con una corona di rose e fiori colorati sopra, un dettag… - dreamyhell__ : Domani ho un esame? Si Sto guardando senza perdermi un secondo tutta la cerimonia funebre della regina Elisabetta p… -

Meghan Markle è entrata da sola alla Abbazia di Westminster. Harry "l'ha abbandonata" all'ingresso per seguire il protocollo che lo vede camminare dietro il feretro della, accanto a William e Carlo III. Un onore che non era scontato potesse avere. Intanto, Kate Middleton ha fatto il suo ingresso maestoso, mettendo in ombra anche laconsorte, ...- Funerali: l'arrivo di re Carlo III e della famiglia reale ...Corriere della Sera lavora costantemente per fornire un servizio di qualità che richiede risorse economiche dedicate. Per favore dai il tuo supporto in uno dei seguenti modi (LaPresse) - Il presidente ...E' iniziato, alle 11:59, il solenne funerale di Stato della Regina Elisabetta II che ha regnato per 70 anni sul trono del Regno Unito ...