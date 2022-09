Regina Elisabetta, 'eredità di 500 milioni di euro' e il testamento segreto (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la morte della Regina Elisabetta , i tabloid inglesi si sono interrogati sulla considerevole eredità che la sovrana ha lasciato alla famiglia reale . The Guardian ha provato ad abbozzare un'... Leggi su leggo (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la morte della, i tabloid inglesi si sono interrogati sulla considerevoleche la sovrana ha lasciato alla famiglia reale . The Guardian ha provato ad abbozzare un'...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Cas_Gabr : RT @LiveSpinoza: In Italia tre reti televisive stanno trasmettendo i funerali della regina Elisabetta. Devo essermi perso il momento in cui… - BringMichDahin : RT @_Techetechete: La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo real… -