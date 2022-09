Regina Elisabetta, ecco cosa ha sussurrato Charlotte a George al funerale (Di lunedì 19 settembre 2022) I figli di William e Kate presenti al funerale della Regina Elisabetta Questa mattina all’interno dell’Abbazia di Westminster si sono svolti i funerali di stato della Regina Elisabetta. Milioni di persone sono accorse da ogni parte del mondo per salutare con affetto Sua Maestà per l’ultima volta. A partecipare alla funzione sono stati anche i L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 settembre 2022) I figli di William e Kate presenti aldellaQuesta mattina all’interno dell’Abbazia di Westminster si sono svolti i funerali di stato della. Milioni di persone sono accorse da ogni parte del mondo per salutare con affetto Sua Maestà per l’ultima volta. A partecipare alla funzione sono stati anche i L'articolo proviene da Novella 2000.

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - lifegate : Dopo la morte della regina Elisabetta II, diversi stati ex-coloniali del Regno Unito come Antigua e Barbuda hanno a… - SkyTG24 : La storia di Angela, nata lo stesso giorno di #ElisabettaII Intervista di @NicolaVeschi. Lo speciale di SkyTG24 ??… -