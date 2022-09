Regina Elisabetta, diretta funerali: i principini George e Charlotte seguiranno la bara. Buckingham Palace diffonde ritratto inedito (Di lunedì 19 settembre 2022) Ci saranno anche i principini George e Charlotte, di 9 e 7 anni, secondo e terza nella linea di successione al trono britannico, fra i componenti della famiglia reale che seguiranno nelle prossime... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 settembre 2022) Ci saranno anche i, di 9 e 7 anni, secondo e terza nella linea di successione al trono britannico, fra i componenti della famiglia reale chenelle prossime...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - MoniShantiRani : RT @Agenzia_Italia: Nell'abbazia di Westminster attesi 2000 invitati: 500 tra teste coronate, capi di Stato e di Governo e dignitari. Tra i… - NicolettaLucher : Questo lunedì, i funerali della Regina Elisabetta. Il prossimo, quelli dell'Italia. #ReginaElisabetta… -