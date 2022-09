Reddito di cittadinanza | Renzi accusa di ' linguaggio mafioso' Conte | ' Venga senza scorta a parlarne in Sicilia'

(Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo un sondaggio SWG per il Tg La7 il 54% degli italiani sarebbe favorevole ad abolire la misura tramite referendum, il 25% la manterrebbe, il 21% non andrebbe a votare o si è detto indeciso.

matteorenzi : Giuseppe Conte ha detto che io devo parlare di reddito di cittadinanza “senza scorta” istigando alla violenza fisic… - Mov5Stelle : Faccio una promessa: il MoVimento 5 Stelle riconoscerà sempre più dignità a un povero che prende il Reddito di Citt… - fattoquotidiano : La lotta al reddito di cittadinanza di #Renzi? Si fa inquinando col jet privato. Il leader d'Italia viva insiste: a… - AlessiawonderC : RT @DmitryEvic: La procura di Roma, ha passato al vaglio le posizioni di circa 350 percettori di reddito di cittadinanza, riscontrando num… - SMabuono : RT @francomtonelli: Caro Giuseppe Conte perché non vieni a Modena senza scorta (non ti servirà!) a spiegarci perché il Reddito di Cittadina… -

... persino, politico - mafioso ', le parole dell'ex premier dopo il botta e risposta con Giuseppe Conte , capo politico del Movimento 5 Stelle , suldi. Lo scontro più duro negli ...... 'Introduciamo il licenziamento dei cattivi insegnanti, o gli studenti più fortunati andranno all'estero, mentre i peggiori resteranno qui, a prendere ildi. La scuola oggi al ...“Non prendiamo lezioni di antimafia da Roberto Scarpinato….”. Lo dice, in un’intervista al Giornale di Sicilia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Quando sono andato al Governo – aggiunge – sulla ...Il 25 settembre, dalle 7 alle 23, si vota per le elezioni politiche: ma come si vota E chi può votare Ecco tutto quello che c'è da sapere ...