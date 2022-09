Real Madrid | la moglie di Valverde sui social | “Hai fatto la guerra nel derby?”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) Mina Bonino,dihainnamorare ancora una volta i tifosi delcon il suo post, dopo la prestazione delcon l‘Atletico: “Quello che dico è irrilevante, perché sono tuaed è molto difficile per me separare le cose. Ma ci provo, perché guardarti giocare a calcio è la cosa che mi diverte di più. Ancora di più quando ho visto e accompagnato la tua crescita. So che questo è il calcio e ciò che può andare bene oggi può andare storto domani. Ma finché andrà bene, riconoscerò i tuoi successi e li celebrerò insieme a te. So che la strada è lunga e c’è ancora molta strada da fare, ma so quanto sono orgogliosa di te e di ciò che sei diventato. Come professionista e come persona. Ti amo”, ha scritto. Poi ha ...