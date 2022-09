Rdc | Salvini “Chi può lavorare e rifiuta lavoro lo perderà”

(Di lunedì 19 settembre 2022) BARI (ITALPRESS) – “Lasceremo il reddito di cittadinanza a chi non può, perchè nessuno va abbandonato. Chi lo sta percependo e può, seanche una sola offerta di, perde qualsiasi privilegio, perchè è un reddito che serve a tornare sul”. Lo ha affermato questa sera Matteo, a margine dell’incontro elettorale della Lega svoltosi a largo 2 giugno, a Bari. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

