RB Lipsia, UFFICIALE. Eberl il nuovo ds (Di lunedì 19 settembre 2022) Colpo a livello dirigenziale per il RB Lipsia: Max Eberl, a partire dal prossimo 15 dicembre, sarà il nuovo direttore sportivo. Il 48enne,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Colpo a livello dirigenziale per il RB: Max, a partire dal prossimo 15 dicembre, sarà ildirettore sportivo. Il 48enne,...

sportli26181512 : RB Lipsia, UFFICIALE. Eberl il nuovo ds: Colpo a livello dirigenziale per il RB Lipsia: Max Eberl, a partire dal pr… - tcm24com : Ufficiale: Max Eberl è il nuovo direttore sportivo del Lipsia #eberl #lipsia - Coloriousparte6 : Al Lipsia se ti presenti con 40M per Sesko mica si offendono perché non ha giocato una partita ufficiale da loro. - INTER291103 : @carminedeblasi @fifinhoso Mercoledì sera Abisso farà il quarto ufficiale a Real Madrid-RB Lipsia, Champions League… -