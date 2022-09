Razzismo contro il Napoli, Di Maio: «Rispetto per il sud» (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima e durante Milan Napoli ci sono stati cori contro i napoletani, rivolti anche ad alcuni giornalisti: il commento del ministro Di Maio Prima e durante la partita Milan Napoli ci sono stati molti cori contro Napoli e i napoletani, alcuni rivolti anche al collega giornalista Marco Lombardi, di calcioNapoli24. A riguardo è intervenuto il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Di seguito le sue parole scritte sui social. «Rispetto per Napoli, Rispetto per tutto il Sud! Solidarietà a Marco Lombardi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima e durante Milanci sono stati corii napoletani, rivolti anche ad alcuni giornalisti: il commento del ministro DiPrima e durante la partita Milanci sono stati molti corie i napoletani, alcuni rivolti anche al collega giornalista Marco Lombardi, di calcio24. A riguardo è intervenuto il Ministro degli Esteri, Luigi Di. Di seguito le sue parole scritte sui social. «perper tutto il Sud! Solidarietà a Marco Lombardi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

