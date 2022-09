Rave party bloccato dalla polizia nel Nisseno

Leggi su agi

(Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Intercettato e sgomberatodi Stato di Caltanissetta, nelle prime ore del pomeriggio di sabato, unprima ancora che avesse inizio: settanta i partecipanti, provenienti da diverse parti della Sicilia e da altre regioni. La loro posizione sarà vagliata in relazione all'ipotesi di reato di invasione di terreni. Centinaia di persone avrebbero dovuto prendere parte al, nel territorio del comune di Mazzarino, un'area demaniale ubicata in contrada Raffo Rosso. Durante le operazioni sono stati identificati settanta partecipanti, giunti a bordo di cinque camper, quattro camion e una ventina di autovetture. Molti degli identificati sono risultati con precedenti dianche specifici per aver partecipato ad altri...