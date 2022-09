Ragazzina costretta alla prostituzione dalla madre e dalla sorella (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Brutta storia in provincia di Palermo. prostituzione e atti sessuali con una minorenne. Eseguite sei misure cautelari e due dei destinatari sono la mamma e la sorella della vittima. Il blitz è scattato all'alba, nelle province di Palermo e Agrigento: i carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito l'ordinanza che stabilisce per due la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altrettante persone, e due obblighi di dimora nel comune di residenza. Per il gip di Palermo sono responsabili, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minore. L'indagine, avviata nell'agosto 2021 e condotta fino al febbraio di quest'anno con intercettazioni telefoniche, ha consentito ai militari dell'Arma, sotto la direzione della procura di ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Brutta storia in provincia di Palermo.e atti sessuali con una minorenne. Eseguite sei misure cautelari e due dei destinatari sono la mamma e ladella vittima. Il blitz è scattato all'alba, nelle province di Palermo e Agrigento: i carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito l'ordinanza che stabilisce per due la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altrettante persone, e due obblighi di dimora nel comune di residenza. Per il gip di Palermo sono responsabili, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento dellanonché di atti sessuali con minore. L'indagine, avviata nell'agosto 2021 e condotta fino al febbraio di quest'anno con intercettazioni telefoniche, ha consentito ai militari dell'Arma, sotto la direzione della procura di ...

