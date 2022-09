Queste bambine sono famosissime in Tv: le avete riconosciute? (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le due bambine nella foto sono due volti molti famosi ed amati dal pubblico televisivo. Una notorietà arrivata fin da quando erano molto piccole: avete capito chi sono? Nella foto le vediamo mangiare un gelato e forse potevano immaginare la grande notorietà che le avrebbe accolte nel giro di pochi anni dopo. Questo perché le Leggi su youmovies (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le duenella fotodue volti molti famosi ed amati dal pubblico televisivo. Una notorietà arrivata fin da quando erano molto piccole:capito chi? Nella foto le vediamo mangiare un gelato e forse potevano immaginare la grande notorietà che le avrebbe accolte nel giro di pochi anni dopo. Questo perché le

Mia80925859Mia : Queste o sono bambine di 12 anni o madri ultra cinquantenni. Non ho certezze ma neanche dubbi!! #Amici22 - edoludo : Voi siete così femministi che anziché imporre regole precise che ,qui in Italia, vietino la bigamia, l infibulazion… - pinktopa : Raga a me le bambine fans mi fanno schiattare con queste pagine io le amo - mollamj : @hobistae queste bambine - l_diamanti : RT @stabonate: La bellezza di queste bambine...le anime di LORO....???????????? buonanotte così ??#jeru -