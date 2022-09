IAIA313 : @fabiorampelli @EnricoLetta @pdnetwork Ma come? Accettate la violenza di quelli che sfasciano sindacati,occupano ed… - Serena27711917 : RT @catenascesa: @ENZOBRIGANTE2 Perché i 2 'bravi' ragazzi che l hanno ucciso fanno parte di quella nazione a cui noi spediamo milioni di e… - MetalGearRay85 : @Emmanustorell @_Giobs_ @DSantanche @FratellidItalia @GiorgiaMeloni 'puttaniere' non è democratico... quindi lei si… - LadyDeeks : RT @catenascesa: @ENZOBRIGANTE2 Perché i 2 'bravi' ragazzi che l hanno ucciso fanno parte di quella nazione a cui noi spediamo milioni di e… - alessan45786411 : @ducaticorse @MotoGP @PeccoBagnaia @jackmilleraus @DucatiMotor 'No team orders?'ha chiesto,incredulo,A.Espargaro a… -

Tiscali

L'Italia deiragazzi che non temono nessun avversario. "Gli USA non saranno contenti di giocare contro di noi - ha detto Berrettini - , sarà difficile ma non impossibile". E' lui a guidare ......del plebeismo è antico sodale e futuro alleato di ferro " poi ci sono anche i sindaci, gli ... se destra e M5s al Sud fanno più o meno la stessa politica: a parte che incollegi può vincere ... Quei bravi ragazzi: l'Italia dei giovani ora sogna la Davis Tutti si propongono come partner dei loro clienti, ma non basta desiderare di riuscirci o dirsi tale per poi esserlo davvero ...PESARO Domenica di relax per la Carpegna Prosciutto dopo la bella partita giocata sabato a Vigevano contro i campioni d’Italia di Milano, che nonostante fossero privi di diversi giocatori ...