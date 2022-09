Quasi 370 mila euro vinti a I Soliti Ignoti | dopo due anni non li ha ricevuti | il motivo? Una denuncia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il 27 novembre 2020 Dario Di Mario si aggiudicò una vincita record di 368a “I”, il game show dell’access prime time di Rai1.circa dueil concorrente di Terracina, a causa di una bega giudiziaria, non ha ancora incassato quella cifra in gettoni d’oro. La notizia è stata resa nota da “Il Messaggero“: “Di Mario si è visto congelare la somma a causa dellapresentata dalla sua controparte in un procedimento penale presso il Tribunale di Latina, procedimento la cui esistenza il concorrente aveva omesso di dichiarare alla trasmissione televisiva. E la segnalazione di GiovStefanelli è diventata oggetto di un altro procedimento, questa volta presso la Procura della Repubblica di Roma“, scrive il giornale ...