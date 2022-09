Pure San Patrignano rischia la chiusura per colpa delle bollette: emergenza senza fine (Di lunedì 19 settembre 2022) La crisi dell'energia colpisce tutti indistintamente. San Patrignano rischia di dover chiudere interi settori a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi di energia e materie prime legato alla situazione internazionale. I costi delle utenze sono infatti drammaticamente aumentati anche per la comunità, che nei giorni scorsi ha ricevuto una bolletta da 730mila euro per il gas consumato nel solo mese di agosto. Più di dieci volte la cifra della pagata per lo stesso periodo lo scorso anno, quando la bolletta era stata di 70mila euro. A spiegare la situazione è la stessa comunità in una nota: «Sono cifre che rendono la dimensione tragica del fenomeno. I costi dell'energia hanno oggi un impatto tale su San Patrignano da mettere a repentaglio le attività previste per la formazione dei ragazzi e ragazze in percorso ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) La crisi dell'energia colpisce tutti indistintamente. Sandi dover chiudere interi settori a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi di energia e materie prime legato alla situazione internazionale. I costiutenze sono infatti drammaticamente aumentati anche per la comunità, che nei giorni scorsi ha ricevuto una bolletta da 730mila euro per il gas consumato nel solo mese di agosto. Più di dieci volte la cifra della pagata per lo stesso periodo lo scorso anno, quando la bolletta era stata di 70mila euro. A spiegare la situazione è la stessa comunità in una nota: «Sono cifre che rendono la dimensione tragica del fenomeno. I costi dell'energia hanno oggi un impatto tale su Sanda mettere a repentaglio le attività previste per la formazione dei ragazzi e ragazze in percorso ...

