Psg | Campos svela il motivo del colpo sfumato

sportli26181512 : PSG, Keylor Navas partirà a gennaio: Secondo l'Equipe non c'è più spazio per Keylor Navas al PSG. Campos proverà a… - DaniPelado1 : @GattaMario3 Ricordiamo sempre che forse alla fine della stagione potrebbe scattare questa clausola dove la dirigen… - leomariani16 : RT @marianiandrea01: PSG, occhi a Lisbona: Campos osserva il giovane Manuel Ugarte - sportli26181512 : Psg, Campos: 'Su Neymar cose non vere, ecco la realtà': Il responsabile del mercato del Psg, Luis Campos, ha rilasc… - junews24com : Dembélé, saltato l'affare con una big! «Avevamo progetti diversi» - -

Commenta per primo Secondo quanto rivelato da Téléfoot , ilin estate ha provato a comprare Benjamin Pavard , prima di virare su Mukiele .Commenta per primo Secondo l'Equipe non c'è più spazio per Keylor Navas alproverà a piazzarlo anche a gennaio.Il consigliere calcistico del Paris St-Germain Luis Campos rivela a RMC Sport che il club non ha ingaggiato l'ala del Barcellona Ousmane Dembelé in estate perché il 25enne francese non si adattava al ...Secondo quanto rivelato da Téléfoot, il PSG in estate ha provato a comprare Benjamin Pavard, prima di virare su Mukiele.