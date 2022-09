Prima panchina italiana per Cannavaro? Contatti a sorpresa con il club! (Di lunedì 19 settembre 2022) Senza panchina dal settembre del 2021, Fabio Cannavaro scalpita per tornare in panchina. Lo stesso ex pallone d’oro ha ammesso di voler provare un’esperienza in Europa e, dopo i Contatti degli scorsi mesi con la Federazione Polacca – andati poi non a buon fine -, potrebbe essere arrivata l’ora. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui il Benevento starebbe effettuando un tentativo concreto per il tecnico. Il club sannita, in queste ore, ha deciso di esonerare Fabio Caserta. L’ex Juve Stabia non ha convinto in queste prime uscite stagionali e per sostituirlo il direttore sportivo Pasquale Foggia ha contattato l’ex tecnico del Guangzhou. Nel pomeriggio, intanto, dovrebbe essere ufficializzato l’esonero di Fabio Caserta, che sarà di conseguenza sollevato dal suo incarico. Italian ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Senzadal settembre del 2021, Fabioscalpita per tornare in. Lo stesso ex pallone d’oro ha ammesso di voler provare un’esperienza in Europa e, dopo idegli scorsi mesi con la Federazione Polacca – andati poi non a buon fine -, potrebbe essere arrivata l’ora. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui il Benevento starebbe effettuando un tentativo concreto per il tecnico. Il club sannita, in queste ore, ha deciso di esonerare Fabio Caserta. L’ex Juve Stabia non ha convinto in queste prime uscite stagionali e per sostituirlo il direttore sportivo Pasquale Foggia ha contattato l’ex tecnico del Guangzhou. Nel pomeriggio, intanto, dovrebbe essere ufficializzato l’esonero di Fabio Caserta, che sarà di conseguenza sollevato dal suo incarico. Italian ...

