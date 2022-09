Prezzo carburanti: benzina scende sotto 1,7 euro/l, al minimo da un anno (Di lunedì 19 settembre 2022) In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, il Prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,696 euro al litro (contro 1,709 di venerdì) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022) In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, ilmedio praticato dellain modalità self è 1,696al litro (contro 1,709 di venerdì) L'articolo proviene da Firenze Post.

