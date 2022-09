Prevenzione per le donne nelle carceri, a Pozzuoli nuova tappa progetto Together (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo Rebibbia, Pozzuoli. La Prevenzione a misura di donna torna in carcere. Dopo la pausa estiva e la firma del nuovo protocollo tra il capo del Dap, Carlo Renoldi, e la presidente di Atena Donna, Carla Vittoria Maira, sono infatti ripresi gli incontri del progetto Together per portare sia Prevenzione che screening nelle case circondariali femminili. Il percorso si sviluppa con nuovi appuntamenti, iniziando dal Lazio e dalla Campania, e prevede la possibilità di effettuare visite mediche gratuite. Il progetto poggia sulla disponibilità di medici, tecnici e giornaliste coinvolti dalla Fondazione. Missione: fornire informazioni sull’importanza della Prevenzione ed effettuare screening per le varie patologie femminili. Oggi, lunedì 19 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo Rebibbia,. Laa misura di donna torna in carcere. Dopo la pausa estiva e la firma del nuovo protocollo tra il capo del Dap, Carlo Renoldi, e la presidente di Atena Donna, Carla Vittoria Maira, sono infatti ripresi gli incontri delper portare siache screeningcase circondariali femminili. Il percorso si sviluppa con nuovi appuntamenti, iniziando dal Lazio e dalla Campania, e prevede la possibilità di effettuare visite mediche gratuite. Ilpoggia sulla disponibilità di medici, tecnici e giornaliste coinvolti dalla Fondazione. Missione: fornire informazioni sull’importanza dellaed effettuare screening per le varie patologie femminili. Oggi, lunedì 19 ...

