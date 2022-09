Premier League, giornata 8: Arsenal e City ok (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo una settimana di pausa per lutto nazionale, riparte la Premier League con le vittoria larghe di Arsenal, Manchester City e Tottenham. Non si sono giocate Chelsea-Liverpool e Manchester United-Leeds per motivi d’ordine pubblico, sempre dovuti al lutto, e Brighton-Crystal Palace per sciopero dei treni. Di seguito l’analisi della giornata 8 di Premier League. Premier League – giornata 8: Brentford-Arsenal 0-3, Wolverhampton-Man. City 0-3, Tottenham-Leicester 6-2 Dopo la sconfitta rimediata all’Old Tradford, riprende la marcia dell’Arsenal che liquida con un secco 0-3 il Brentford. Gunners protagonisti di una grande prestazione sul piano del gioco e andati a segno ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo una settimana di pausa per lutto nazionale, riparte lacon le vittoria larghe di, Manchestere Tottenham. Non si sono giocate Chelsea-Liverpool e Manchester United-Leeds per motivi d’ordine pubblico, sempre dovuti al lutto, e Brighton-Crystal Palace per sciopero dei treni. Di seguito l’analisi della8 di8: Brentford-0-3, Wolverhampton-Man.0-3, Tottenham-Leicester 6-2 Dopo la sconfitta rimediata all’Old Tradford, riprende la marcia dell’che liquida con un secco 0-3 il Brentford. Gunners protagonisti di una grande prestazione sul piano del gioco e andati a segno ...

DiMarzio : #PremierLeague | @OfficialBHAFC, in chiusura la trattativa per quanto riguarda l’arrivo di #DeZerbi come nuovo alle… - DiMarzio : Da #Vialli a #DeZerbi passando per #Conte e #Mancini: chi sono i 13 allenatori italiani passati dalla… - lohit_addagada : @AnfieldWatch In premier league era @MoSalah @LuisSuarez9 and @TheSadioMane - EricrapErikrap : Matematicamente... vincenti 2022/23: Champions Benfica Europa League Ajax Premier Tottenham Coppa & Supercoppa Ital… - PalermocalcioN : Poche ore e si parte #Palermo all' #EtihadCampus quartier generale del #manchestercityfc -