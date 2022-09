Premier League, 8° giornata: ok City e Arsenal, il Tottenham strapazza il Leicester (Di lunedì 19 settembre 2022) Ottava giornata di Premier League dall’alto tasso agonistico. Tante sono state le emozioni con le vittorie di Arsenal, Manchester City e Tottenham a disegnare una classifica sempre più interessante. Gli Spurs di Conte, in particolare, hanno mostrato tutta la loro forza contro il Leicester: sei reti, di cui tre di Son, hanno spazzato via le speranze iniziali dei Foxes. Anche il Manchester City non può certo lamentarsi avendo battuto il Wolverhampton, una delle migliori difese di questa prima parte di Premier, grazie a Grealish, Haaland e Foden. Arteta ha invece piegato 3-0 il Brentford dimostrando di avere la giusta mentalità per lottare ai piani alti. Le reti portano la firma di Saliba, Jesus e Vieira. Vince anche l’Everton di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 settembre 2022) Ottavadidall’alto tasso agonistico. Tante sono state le emozioni con le vittorie di, Manchestera disegnare una classifica sempre più interessante. Gli Spurs di Conte, in particolare, hanno mostrato tutta la loro forza contro il: sei reti, di cui tre di Son, hanno spazzato via le speranze iniziali dei Foxes. Anche il Manchesternon può certo lamentarsi avendo battuto il Wolverhampton, una delle migliori difese di questa prima parte di, grazie a Grealish, Haaland e Foden. Arteta ha invece piegato 3-0 il Brentford dimostrando di avere la giusta mentalità per lottare ai piani alti. Le reti portano la firma di Saliba, Jesus e Vieira. Vince anche l’Everton di ...

