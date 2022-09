Premi Oscar 2023, sono ben 12 le pellicole chiamate a testimoniare ‘la rinascita’ del cinema italiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Onestamente, pur non essendo ancora tornato a quei prestigiosi livelli che in passato contribuirono a rilanciare il ‘made in Italy’ sul tetto del mondo, tutto sommato l’attuale stato di salute del nostro cinema, grazie soprattutto ai ‘singoli sprazzi illuminanti’, che a turno baciano registi, autori od attori, possiamo dire che – speriamo quanto prima – il ‘colpaccio’ è dietro l’angolo. Premi Oscar 2023, il fatto che quest’anno sono ben 12 le pellicole chiamate alla selezione, è un buon segnale A dimostrare che stiamo finalmente tornando ‘sulla retta via’, il fatto che sono ben 12 quest’anno le pellicole italiane chiamate a giocarsi la candidatura, rispetto a chi andrà a Los Angeles a rappresentare il nostro Paese alla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) Onestamente, pur non essendo ancora tornato a quei prestigiosi livelli che in passato contribuirono a rilanciare il ‘made in Italy’ sul tetto del mondo, tutto sommato l’attuale stato di salute del nostro, grazie soprattutto ai ‘singoli sprazzi illuminanti’, che a turno baciano registi, autori od attori, possiamo dire che – speriamo quanto prima – il ‘colpaccio’ è dietro l’angolo., il fatto che quest’annoben 12 lealla selezione, è un buon segnale A dimostrare che stiamo finalmente tornando ‘sulla retta via’, il fatto cheben 12 quest’anno leitalianea giocarsi la candidatura, rispetto a chi andrà a Los Angeles a rappresentare il nostro Paese alla ...

italiaserait : Premi Oscar 2023, sono ben 12 le pellicole chiamate a testimoniare ‘la rinascita’ del cinema italiano - Gigithebeast1 : RT @fraurolo121: ?? 'Tutti conosciamo la stessa verità: la nostra vita consiste in come scegliamo di distorcerla.' Woody Allen si ritira, 8… - globalistIT : - annabiso73 : RT @ANSA_Lifestyle: #WoodyAllen, dopo oltre 50 film, 4 premi #Oscar, 4 #GoldenGlobes e 2 premi alla Mostra del Cinema di #Venezia annuncia… - BorroniAnna1 : RT @fraurolo121: ?? 'Tutti conosciamo la stessa verità: la nostra vita consiste in come scegliamo di distorcerla.' Woody Allen si ritira, 8… -