Preghiera della sera 19 Settembre 2022 | “Medica le nostre ferite”

Pontifex_it : Rivolgo uno speciale saluto al caro popolo dell’Etiopia, che oggi celebra il suo tradizionale Capodanno: assicuro l… - GiovaQuez : La preghiera del Padre Nostro è stata trovata incisa su una parete della `camera delle torture´ scoperta nella citt… - FedericoGori2 : RT @Pontifex_it: La lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della #preghiera. - ilgrandeiki : RT @Pontifex_it: La lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della #preghiera. - B_e_n_e_V : RT @ParoleCristiane: Chi riceve nella confessione l'assoluzione del suo peccato, se ne libera veramente. Il peccato non è soltanto compress… -

Vatican News - Italiano

Otto missili russi anche su Zaporizhzhia, dove come è noto si trova il sitopiù grande ... Per il prelato mattinata "in silenzio e in" presso una delle più grandi fosse comuni trovate ...... durante un suo tour in Sicilia, ha celebrato laeucaristica in diretta Facebook indossando un completo da ciclista . Indignata la risposta del vescovodiocesi di Brescia , ... CCEE, adorazione eucaristica per l'Ucraina. Martinez: con la preghiera concordia possibile Le insegne reali - corona, scettro e globo d'oro - sono state tolte dalla bara e consegnante al celebrante, che le ha deposte sull'altare ...In questo 19 settembre, e più di ogni altra cosa in tutto l’anno, a Napoli si attende il suo miracolo. Ma San Gennaro non ha fatto attendere ...