Precari, concorsi e nuovo contratto: cosa farà il Terzo Polo per la scuola? INVIA IL TUO QUESITO! LIVE Martedì 20 settembre alle 14:30 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Terzo Polo, composto da Italia viva e Azione, si presenta per la prima volta alle elezioni politiche. cosa si prevede per la scuola? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Il, composto da Italia viva e Azione, si presenta per la prima voltaelezioni politiche.si prevede per la? L'articolo .

Megastene1 : @nuriachristine Il meglio che siate riusciti a produrre è stata l’Azzolina all’Istruzione, una italofona L2 che ha… - infoitinterno : Bianchi: “200mila precari? Dati sbagliati. Enorme quantità di assunzioni, 7 concorsi in 1 anno e mezzo, mai success… - ProDocente : Bianchi: “200mila precari? Dati sbagliati. Enorme quantità di assunzioni, 7 concorsi in 1 anno e mezzo, mai success… - orizzontescuola : Bianchi: “200mila precari? Dati sbagliati. Enorme quantità di assunzioni, 7 concorsi in 1 anno e mezzo, mai success… -