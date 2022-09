Portogallo, Rafa Silva lascia la nazionale: «Motivi personali» (Di lunedì 19 settembre 2022) Rafa Silva lascia il ritiro del Portogallo: «Mi auguro che le ragioni, di natura personale, siano rispettate da tutti» Rafa Silva ha deciso, dopo 25 presenze, di dire addio alla nazionale del Portogallo. Di seguito le sue parole, dove parla di Motivi personali dietro la scelta. «Sto cercando di prendere una decisione onesta e corretta, in questo momento della mia carriera. Mi auguro che le ragioni, di natura personale, siano rispettate da tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022)il ritiro del: «Mi auguro che le ragioni, di natura personale, siano rispettate da tutti»ha deciso, dopo 25 presenze, di dire addio alladel. Di seguito le sue parole, dove parla didietro la scelta. «Sto cercando di prendere una decisione onesta e corretta, in questo momento della mia carriera. Mi auguro che le ragioni, di natura personale, siano rispettate da tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

cagamishawty : @ccosimoney theo sicuro e rafa comunque tanto anche perché per me portogallo e francia arrivano in fondo o quasi, b… - SciabolataFFP : ma comunque ancora ben lontana dall'essere minimamente paragonabile a quella dei primi anni dell'Allegri 1.0, cioè… -