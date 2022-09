Pontida vs Monza: solo le piazze di destra fanno schifo (Di lunedì 19 settembre 2022) 00:00 Pontida, per i giornali il raduno leghista, basta vedere le foto del Corriere, fa schifo. Mentre quello a Monza di Letta stupendo: tecniche di persuasione di massa. 03:12 Politica, dure accuse tra i leader, in realtà è la sinistra che attacca la destra. Renzi e Conte si menano, ma va bene così. Mentre Travaglio attacca Renzi per via di Conte. 06:28 Belpietro e quegli strani legami tra D’Alema e Conte. 06:55 Enrico Letta dice che “se vince il centrodestra sarà la nostra Brexit”. E Repubblica, fantastica, oggi si inventa come apertura: “Sovranità Ue da discutere”. 08:55 Curzio Maltese sul Domani torna sull’accordo tra Pd e grillini per battere il centrodestra. Montanari sul Fatto scrive che c’è aria da Minculpop. 11:25 Interessante Marco Gervasoni su Orban. 13:45 Alluvione Marche, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 19 settembre 2022) 00:00, per i giornali il raduno leghista, basta vedere le foto del Corriere, fa. Mentre quello adi Letta stupendo: tecniche di persuasione di massa. 03:12 Politica, dure accuse tra i leader, in realtà è la sinistra che attacca la. Renzi e Conte si menano, ma va bene così. Mentre Travaglio attacca Renzi per via di Conte. 06:28 Belpietro e quegli strani legami tra D’Alema e Conte. 06:55 Enrico Letta dice che “se vince il centrosarà la nostra Brexit”. E Repubblica, fantastica, oggi si inventa come apertura: “Sovranità Ue da discutere”. 08:55 Curzio Maltese sul Domani torna sull’accordo tra Pd e grillini per battere il centro. Montanari sul Fatto scrive che c’è aria da Minculpop. 11:25 Interessante Marco Gervasoni su Orban. 13:45 Alluvione Marche, ...

