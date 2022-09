Ponte Morandi, Possetti (familiari vittime) a iNews24: “Scelta dei giudici corretta, ma non c’era una sola soluzione” (Di lunedì 19 settembre 2022) Abbiamo intervistato Egle Possetti, portavoce del Comitato parenti vittime Ponte Morandi, dopo la decisione del Tribunale di escludere dal processo Aspi (Autostrade per l’Italia S.p.a) e Spea. Le due società non saranno responsabili civili. In caso di condanna quindi, non saranno chiamate a versare un risarcimento in sede penale. Egle Possetti, il 14 agosto 2018, L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Abbiamo intervistato Egle, portavoce del Comitato parenti, dopo la decisione del Tribunale di escludere dal processo Aspi (Autostrade per l’Italia S.p.a) e Spea. Le due società non saranno responsabili civili. In caso di condanna quindi, non saranno chiamate a versare un risarcimento in sede penale. Egle, il 14 agosto 2018, L'articolo proviene da.it.

LaVeritaWeb : L’uomo forte della famiglia (non indagato) parla ai pm sul crollo del Morandi. Svela un incontro del 2010. Già allo… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’interrogatorio mai rivelato di Mion Il verbale choc che svergogna i Benetton… - LaVeritaWeb : Media e politici preferiscono parlare di facezie anziché chiedere giustizia per i 43 morti del ponte Morandi.… - Paola18439710 : RT @EnricoMADE2017: Neanche il ponte Morandi fu un semplice incidente ma la galera per lei e gli altri che causarono morti e feriti non si… - cosmopin : #Autostrade e #Spea non saranno 'responsabili' nel processo civile aperto sul crollo del ponte Morandi. Disastro im… -