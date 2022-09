Ponte Messina | Schifani | ' grande opportunità | opera già cantierabile'

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Ilsullo Stretto è una. È giàe presto ci sarà anche un governo nazionale che lo ha messo al proprio ordine del giorno. La mia candidatura è un progetto in cui hanno creduto i partiti che mi sostengono e del quale mi sento onorato. Sento su di me la responsabilità di essere il portavoce delle istanze della mia terra nei confronti del futuro governo nazionale". Così in una intervista a 'Il Giornale' il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia Renato

Punto centrale per i partiti della coalizione in queste settimane è stato ilsullo Stretto di: con Schifani governatore, oltre a Roberto Occhiuto già in carica come presidente della ...sullo Stretto di38. Abbandonare il progetto e rilanciare gli investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola. 39. Portare le ... Ponte sullo Stretto di Messina romano: leggenda o realta Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Il ponte sullo Stretto è una grande opportunità. È già cantierabile e presto ci sarà anche un governo nazionale che lo ha messo al proprio ordine del giorno. La mia candid ...In un’intervista a Il Giornale, Renato Schifani si dice sicuro di essere il prossimo presidente della Regione Sicilia: “non sono preoccupato perché gli elettori del Centrodestra non cercano burattini ...