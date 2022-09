Politica e pop corn – La politica dell’inciviltà, Pontida e il fuori onda di Berlusconi (Di lunedì 19 settembre 2022) Inizia oggi l’ultima settimana di campagna elettorale, quindi questa è la penultima puntata di politica e pop corn. L’ultima di questa piccola rubrica con cui abbiamo cercato di raccontare in toni un po’ leggeri una campagna elettorale che in realtà si è fatta sempre più particolare, sarà venerdì, e vedremo come si concluderà. Ma torniamo ad oggi. Il primo pop corn in realtà è un po’ amaro e lo apriamo proprio osservando uno scambio avvenuto tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte il quale facendo campagna elettorale in un incontro, in un comizio che in gergo si chiama “bagno di folla”, viene intervistato e al giornalista dice: “Matteo Renzi deve vergognarsi, non chi prende il reddito di cittadinanza. Venga al sud senza scorta e venga a sentire che cosa ne pensano i cittadini”. Ovviamente il leader di Italia Viva ha risposto ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Inizia oggi l’ultima settimana di campagna elettorale, quindi questa è la penultima puntata die pop. L’ultima di questa piccola rubrica con cui abbiamo cercato di raccontare in toni un po’ leggeri una campagna elettorale che in realtà si è fatta sempre più particolare, sarà venerdì, e vedremo come si concluderà. Ma torniamo ad oggi. Il primo popin realtà è un po’ amaro e lo apriamo proprio osservando uno scambio avvenuto tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte il quale facendo campagna elettorale in un incontro, in un comizio che in gergo si chiama “bagno di folla”, viene intervistato e al giornalista dice: “Matteo Renzi deve vergognarsi, non chi prende il reddito di cittadinanza. Venga al sud senza scorta e venga a sentire che cosa ne pensano i cittadini”. Ovviamente il leader di Italia Viva ha risposto ...

