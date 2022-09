Politano sarà convocato? Mancini risponde in conferenza stampa! (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sugli infortuni. Il pensiero va anche a Matteo Politano, uscito anzitempo nel corso della sfida di ieri tra Milan e Napoli per un problema alla caviglia.“Politano sta abbastanza bene”, ha dichiarato il tecnico, facendo dunque trapelare un cauto ottimismo sulle sue condizioni. “Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, mentre Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani”. Matteo Politano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il Napoli è la squadra con più convocati, come mai? E Raspadori centravanti la sta convincendo? “Si tratta di una squadra che ha qualche italiano in più degli altri, tre sono qui da molto tempo ma anche ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto, è intervenuto instampa, facendo il punto della situazione sugli infortuni. Il pensiero va anche a Matteo, uscito anzitempo nel corso della sfida di ieri tra Milan e Napoli per un problema alla caviglia.“sta abbastanza bene”, ha dichiarato il tecnico, facendo dunque trapelare un cauto ottimismo sulle sue condizioni. “Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, mentre Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani”. Matteo(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il Napoli è la squadra con più convocati, come mai? E Raspadori centravanti la sta convincendo? “Si tratta di una squadra che ha qualche italiano in più degli altri, tre sono qui da molto tempo ma anche ...

