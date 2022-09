Pogba e la madre sotto scorta dopo minacce e il tentativo di estorsione (Di lunedì 19 settembre 2022) Paul Pogba sta vivendo sotto scorta a Torino, e come lui anche la madre Yeo Moriba, per via delle minacce e dei tentativi di estorsione da parte di ex amici d'infanzia che hanno portato in carcere ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Paulsta vivendoa Torino, e come lui anche laYeo Moriba, per via dellee dei tentativi dida parte di ex amici d'infanzia che hanno portato in carcere ...

ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Juve, Pogba e la madre sotto scorta dopo le minacce. Il fratello in prigione #Juve #Juventus - Omar59417381 : RT @Gazzetta_it: Pogba e la madre sotto scorta dopo il tentativo di estorsione #Pogba - misorecordsuk : Juve, Pogba e la madre sotto scorta dopo le minacce. Il fratello in prigione #Juve #Juventus - sportli26181512 : Pogba e la madre sotto scorta dopo minacce e il tentativo di estorsione: Pogba e la madre sotto scorta dopo il tent… - J56Virgil : RT @MatthijsPog: ?? Paul Pogba e la madre Yeo Moriba sono stati ufficialmente messi sotto protezione della Polizia a Torino, per precauzioni… -