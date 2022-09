Pnrr, l’allarme della procuratrice antimafia Dolci: “La criminalità organizzata è il convitato di pietra, i partiti non ne parlano” (Di lunedì 19 settembre 2022) “C’è da essere preoccupati perché come in ogni momento di crisi, specialmente economica, la criminalità organizzata attua tutti gli strumenti per trarne profitto”. È questo l’allarme lanciato dalla coordinatrice della Direzione Distrettuale antimafia di Milano Alessandra Dolci a margine del “Decennale di Studi sulla criminalità organizzata” curato dal professor Nando Dalla Chiesa e dedicato al tema “Mafia, politica e Stato”. Una delle preoccupazioni più grandi riguarda la gestione dei soldi del Pnrr: “Qualcuno dovrebbe porsi il problema del convitato di pietra rappresentato dalla criminalità organizzata al tavolo del Pnrr” commenta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) “C’è da essere preoccupati perché come in ogni momento di crisi, specialmente economica, laattua tutti gli strumenti per trarne profitto”. È questolanciato dalla coordinatriceDirezione Distrettualedi Milano Alessandraa margine del “Decennale di Studi sulla” curato dal professor Nando Dalla Chiesa e dedicato al tema “Mafia, politica e Stato”. Una delle preoccupazioni più grandi riguarda la gestione dei soldi del: “Qualcuno dovrebbe porsi il problema deldirappresentato dallaal tavolo del” commenta la ...

