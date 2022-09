Pisa, ufficiale: esonerato Rolando Maran (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Pisa esonera Rolando Maran dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. “La Società rivolge al tecnico, unitamente al suo staff, il ringraziamento per l’opera professionale svolta insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”, è la nota della società di Serie B. Due punti in classifica in queste prime sei giornate per il Pisa. Si tratta del terzo esonero consecutivo per il tecnico di Trento dopo le esperienze negative con Genoa e Cagliari. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilesoneradall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. “La Società rivolge al tecnico, unitamente al suo staff, il ringraziamento per l’opera professionale svolta insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”, è la nota della società di Serie B. Due punti in classifica in queste prime sei giornate per il. Si tratta del terzo esonero consecutivo per il tecnico di Trento dopo le esperienze negative con Genoa e Cagliari. SportFace.

