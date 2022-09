Piombino, il sindaco di Fratelli d’Italia ancora scettico sull’arrivo del rigassificatore: «Verosimile il ricorso» (Di lunedì 19 settembre 2022) Come spiegato da diversi esperti, il porto di Piombino è l’unico in Italia in grado di rendere operativa una nave rigassificatrice già dalla primavera del 2023. Giorgia Meloni, anche se con l’indeterminatezza di una frase ipotetica, ha dichiarato: «Sì al rigassificatore a Piombino solo se non ci sono alternative». E le alternative, appunto, non ci sono. La leader di Fratelli d’Italia, allora, dovrà fare i conti con un esponente del suo stesso partito. Francesco Ferrari, sindaco della città portuale, continua a ribadire la sua contrarietà all’opera. «Sono abituato a guardare i provvedimenti, analizzarli insieme ai legali, ai consulenti tecnici e valutare anche l’eventualità di ricorsi all’autorità giudiziaria. È un ipotesi Verosimile che non scartiamo». Il primo ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Come spiegato da diversi esperti, il porto diè l’unico in Italia in grado di rendere operativa una nave rigassificatrice già dalla primavera del 2023. Giorgia Meloni, anche se con l’indeterminatezza di una frase ipotetica, ha dichiarato: «Sì alsolo se non ci sono alternative». E le alternative, appunto, non ci sono. La leader di, allora, dovrà fare i conti con un esponente del suo stesso partito. Francesco Ferrari,della città portuale, continua a ribadire la sua contrarietà all’opera. «Sono abituato a guardare i provvedimenti, analizzarli insieme ai legali, ai consulenti tecnici e valutare anche l’eventualità di ricorsi all’autorità giudiziaria. È un ipotesiche non scartiamo». Il primo ...

CarloCalenda : Abbiamo presentato oggi un odg alla Camera per impegnare il Governo ad attivare il rigassificatore di Piombino il p… - corrierefirenze : Il sindaco di Piombino: «Il 27 ottobre è il termine entro il quale darò o meno l’autorizzazione motivata all’impian… - 24Mattino : .@Roberto_Fico, presidente della Camera: 'Il rigassificatore di Piombino è arrivato un po' a sorpresa alla cittadin… - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: @GuidoCrosetto Noi potevamo avere la nostra energia ma il vs sindaco di Piombino dice no al rigassificatore, la Meloni di… - APatrignan : @gloquenzi Ma Conte non e' affatto 'grillino'. I fatti: ha votato SI alle misure di emergenza con rigass. temp., ha… -