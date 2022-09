Pesca | l’assessore campano Nicola Caputo | Senza accordo Stato-Regioni sono a rischio i fondi europei

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 settembre 2022) “È fondamentale raggiungere unper la ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, lae l’Acquacoltura.unin tempi ragionevoli erisorse europee, i nostritori rischiano di fermarsi e di non percepire i contributi del Fermo2021. Basti pensare che anche la possibilità di utilizzo dei contributi per le imprese della, relativi al sostegno per il carburante dopo il problema dell’aumento dei costi, è legato alla partenza deiFeampa da cui poter attingere risorse”. L’allarme lanciato dalalladella Regione Campania,...