Perché Sandra Oh è ai funerali della Regina Elisabetta a Londra il 19 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche l’attrice candese Sandra Oh partecipa al funerale della Regina Elisabetta II, con cui lunedì 19 settembre a Londra la Famiglia Realee gli inglesi diranno addio all’amata sovrana, spirata giovedì 8 settembre al castello di Balmoral in Scozia. L’interprete di Grey’s Anatomy e La Direttrice fa parte della delegazione canadese, chiamata a partecipare alla processione funebre in rappresentanza delle onorificenze nazionali. Sandra Oh è una cittadina canadese nata da genitori coreani: l’attrice si unisce alla delegazione come membro dell’Ordine del Canada, onore che le è stato conferito di recente, nel giugno 2022, dopo il successo della sua performance nella serie di BBC America Killing Eve. Insieme a lei presenti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche l’attrice candeseOh partecipa al funeraleII, con cui lunedì 19la Famiglia Realee gli inglesi diranno addio all’amata sovrana, spirata giovedì 8al castello di Balmoral in Scozia. L’interprete di Grey’s Anatomy e La Direttrice fa partedelegazione canadese, chiamata a partecipare alla processione funebre in rappresentanza delle onorificenze nazionali.Oh è una cittadina canadese nata da genitori coreani: l’attrice si unisce alla delegazione come membro dell’Ordine del Canada, onore che le è stato conferito di recente, nel giugno 2022, dopo il successosua performance nella serie di BBC America Killing Eve. Insieme a lei presenti ...

megghie73 : @Sandra_2973 @LianaMatty @Mariagenn59 Sicuro perché le scene erano tutte molto tendenziose - OhnoHiroyuki : RT @OhnoHiroyuki: Sò in google chat cù Sandra da l'Olanda. A pulizzia Olandese ùn pò micca arrestà u culpevule, perchè ùn arrestanu micca u… - OhnoHiroyuki : Sò in google chat cù Sandra da l'Olanda. A pulizzia Olandese ùn pò micca arrestà u culpevule, perchè ùn arrestanu m… - Martina02683273 : @Sandra_2973 @Alessia59878471 Perché ridiiiiii?????? - Francy091979 : @Catia36950158 @Sandra_2973 @Cinzia071060 @Alessia59878471 Bene... allora ad Amici hanno fatto vedere BY perché è l… -