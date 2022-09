Perché l'Ungheria rischia di perdere 7,5 miliardi di aiuti europei (Di lunedì 19 settembre 2022) L'esecutivo guidato da Viktor Orbán è accusato di aver usato i fondi comunitari per arricchire i suoi sostenitori e di aver messo a repentaglio le istituzioni democratiche del paese, così come l'intero bilancio europeo Leggi su wired (Di lunedì 19 settembre 2022) L'esecutivo guidato da Viktor Orbán è accusato di aver usato i fondi comunitari per arricchire i suoi sostenitori e di aver messo a repentaglio le istituzioni democratiche del paese, così come l'intero bilancio europeo

